Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Stromausfall durch Verkehrsunfall

Schmalkalden (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag setzte sich ein alkoholisierter Fahrzeugführer ans Steuer seines Mercedes, nachdem er zu Gast auf einer Feierlichkeit war. Seine Fahrt endete aber bereits nach wenigen Metern im Bereich der Ernst-Thälmann-Straße/Karl-Marx-Straße, als er dort mit einem Stromverteilerkasten, einem Gartenzaun und einer Hecke kollidierte. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Den Fahrer, welcher durch den Unfall selbst leicht verletzt wurde, brachten die Beamten anschließend für eine Blutentnahme ins Klinikum. Durch die Beschädigungen am Stromverteilerkasten fiel in Teilen Niederschmalkaldens der Strom aus, zum Leidwesen der Anwohner ist davon auch die ansässige Backstube betroffen. Somit blieben die Öfen kalt und Frühstückteller am Samstagmorgen leer.

