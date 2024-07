Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Kuriose Szene in Osterbrücken

St. Wendel - Osterbrücken (ots)

Ein Anwohner der Neumeyerstraße in Osterbrücken staunte nicht schlecht, als er am frühen Montagmorgen durch laute Geräusche geweckt wurde. Bei einem Blick aus dem Fenster musste er feststellen, dass ein Unbekannter mit seinen silbernen Audi - älteres Modell; vermutlich Modellreihe B6/B7 - vor dem Zigarettenautomaten anhielt. Anschließend hat dieser eine Metallkette an dem Automaten angebracht, die Kette ebenso an seiner Anhängerkupplung befestigt und beim Anfahren versucht, den Automaten aus der Verankerung zu reißen. Dies ist ihm misslungen und er flüchtete unverrichteter Dinge von der Örtlichkeit. Schaden am Zigarettenautomat hat er dennoch verursacht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell