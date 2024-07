Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unschöne Szenen an Grundschule

St.Wendel - Oberlinxweiler (ots)

Falschparker sind für alle lästig: für andere Verkehrsteilnehmer, für Ordnungsdienste, für Fahrradfahrer. Aber vor allem gefährden sie massiv Einsätze von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Was im normalen Straßenverkehr schon ärgerlich ist, behindert im Notfall Einsatzkräfte und gefährdet Menschenleben! So kam es leider am frühen Montagnachmittag vor den Gebäuden der Grundschule und Feuerwehr in Oberlinxweiler - die Gebäude liegen unmittelbar nebeneinander - zu unschönen Szenen. Die Frauen und Männer der Feuerwehr wurden zu einem Einsatz gerufen und mussten vor Ort feststellen, dass sie weder ihre Fahrzeuge abstellen, noch mit den Löschfahrzeugen überhaupt ausrücken konnten. Denn sämtliche Bereiche waren größtenteils durch wartende Eltern zugeparkt. Im Zuge der erfolgten Aufforderung die Feuerwehrausfahrt frei zu machen, wurden diese ungehalten, beschimpften und beleidigten die Feuerwehrleute. Daher ein Appell an alle Verkehrsteilnehmer. Halten Sie gekennzeichnete Freiflächen und Fahrwege für die Einsatzfahrzeuge immer frei! Die Zuwiderhandlung stellt eine Ordnungswidrigkeit oder auch Straftat dar. Die Polizei St. Wendel hat nun wegen Beleidigung und Behinderung von Rettungseinsätzen die Ermittlungen aufgenommen.

