POL-PDLU: Mit 0,8 Promille aber ohne Führerschein am Steuer eines PKW

Mutterstadt (ots)

Am Montagmittag kontrollierten Beamte der Polizei Schifferstadt einen 54-jährigen Autofahrer im Pfalzring, welcher den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem konnten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers feststellen. Der Fahrzeugführer wurde zur Dienststelle verbracht, wo ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, Kraftfahrzeuge nur im nüchternen Zustand zu führen, wer dies missachtet kann eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat begehen.

