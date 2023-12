POL-PDLD: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Herxheim (ots) - Am 30.11.2023 kam es gegen 17:00 Uhr in Herxheim zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Eine 85-jährige Frau beabsichtigte die St. Christopherus Straße zu überqueren und wurde hierbei von einem PKW erfasst. Durch den Zusammenprall erlitt sie schwere Verletzungen an Schulter, Hüfte und Kopf. Zwecks weiterer Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: ...

mehr