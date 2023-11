Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Unfall auf der A65

Kandel (ots)

Ein Leichtverletzter und ca. 16.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles auf der A 65 bei Kandel in Fahrtrichtung Karlsruhe am Mittwochmorgen gegen 07.30h. Nach einer behobenen Panne wollte ein LKW von einer Nothaltebucht losfahren und übersah dabei einen herannahenden PKW auf der rechten Spur. Durch den folgenden Zusammenstoß wurde der PKW Fahrer leicht verletzt. Zur Vorsorge wurde er durch den Rettungsdienst in einem Krankenhaus untersucht. Der PKW musste abgeschleppt werden. Unabhängig davon wurden nachmittags routinemäßig die Nothaltebuchten von der Polizei kontrolliert. Dabei konnten vier LKW festgestellt werden, die lediglich in den Buchten parkten, ohne jedoch eine Panne zu haben. Sie wurden gebührenpflichtig verwarnt und weitergeschickt.

