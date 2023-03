Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Peugeot gestohlen + gespuckt, bedroht und beleidigt + X1 durchwühlt + geflohen ohne Führerschein + berauscht gefahren + Spiegel abgetreten + Scheibe eingeworfen +

Dillenburg (ots)

Haiger-Allendorf: Auto durchwühlt -

Auf Beute aus einem schwarzen BMW hatten es Diebe in der Straße "Auf den Betten" abgesehen. Zwischen Donnerstagabend, gegen 17.00 Uhr und Freitagmorgen, gegen 05.20 Uhr parkte der X1 in Höhe der Hausnummer 1. Die Täter drückten die Scheibe der Fahrertür gewaltsam nach unten und suchten im Innenraum nach Wertsachen. Aus dem Fußraum der Beifahrerseite ließen sie einen Nothammer mitgehen. Hinweise zu den Aufbrechern nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Haiger-Langenaubach: Auf Spucken und Beleidigen folgen Ausnüchterung und Anzeige -

Besorgte Anwohner machten die Dillenburger Polizei am Samstagabend auf einen offensichtlich betrunkenen Mann auf der Langenaubacher Straße aufmerksam. Polizisten nahmen den 23-Jährigen letztlich fest und nüchterten ihn aus. Gegen 20.40 Uhr erreichen die ersten Hinweise die Dillenburger Ordnungshüter. Eine Streifenbesatzung traf auf den in Biedenkopf lebenden Mann, der berauscht auf der Fahrbahn lief. Auf die Ansprache der Polizisten reagierte er sofort aggressiv, bedrohte und beleidigte sie. Außerdem spuckte er nach den Kollegen und versuchte sie zu schlagen und zu treten. Die Polizisten setzten ihr Pfefferspray ein und überwältigten den jungen Mann. Weil er weiter spuckte, zogen sie ihm eine Spuckschutzhaube über und fesselten ihn mit Handschellen. Bis zur Gewahrsamszelle leistete er vehement Widerstand. Ein Arzt nahm dem 23-Jährigen eine Blutprobe ab, den Rest der Nacht nüchterte der junge Mann in einer Zelle aus. Auf den Biedenköpfer kommen nun Strafanzeigen unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf einen Vollstreckungsbeamten, Widerstands, Beleidigung sowie Bedrohung zu.

Dietzhölztal: Verfolgungsfahrt ohne Fahrerlaubnis -

Die Spritztour eines 17-Jährigen endete am frühen Samstagmorgen mit einer Blutentnahme auf der Dillenburger Wache. Eine Streife wollte den Golffahrer gegen 03.00 Uhr stoppen und eine Verkehrskontrolle durchführen. Der Fahrer gab Gas und versuchte der Streife zu entkommen. Diese verfolgte den Golf durch drei Ortsteile, wobei der Fahrer die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten deutlich überschritt. Letztlich prallte der 17-Jährige beim Abbiegen von der Laaspher Straße in Mandeln gegen eine Grundstücksmauer. Der Dietzhölztaler ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem räumte er ein, Marihuana konsumiert zu haben. Sein Drogenschnelltest wies ihm die Einnahme von THC nach. Auf der Dillenburger Wache nahm ihm ein Arzt eine Blutprobe ab. Anschließend holte ihn sein Vater auf der Dienststelle ab. Der Aufprall gegen die Mauer hatte für den Golf einen Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro zur Folge. Die Schäden an der Mauer können noch nicht beziffert werden. Auf den Jugendlichen kommen nun Strafverfahren unter anderem wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis sowie Straßenverkehrsgefährdung zu.

Herborn und Driedorf: Berauscht unterwegs -

Am Wochenende zogen Herborner Polizisten Drogenfahrer aus dem Verkehr. Am Freitagnachmittag, gegen 16.45 Uhr stoppte eine Streife in Guntersdorf einen Rollerfahrer. Der 23-Jährige gab zu, Betäubungsmittel konsumiert zu haben, was ihm ein Drogenschnelltest letztlich nachwies. Außerdem ist der Driedorfer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für den Roller. Am frühen Samstagmorgen erwischte es einen 31-jährigen Golffahrer im Herborner Walkmühlenweg. Um kurz nach Mitternacht kontrollierten Polizisten den Sinner. Auch hier besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Im Golf entdeckten die Ordnungshüter eine geringe Menge an Marihuana und stellten die Drogen sicher. Am Potsdamer Platz, dem Kreisverkehr der B255 bei Driedorf, rückte der Fahrer eines Opel Corsas in den Fokus einer Streife. Eine Kontrolle des 18-jJhrigen hatte einen Drogenschnelltest zur Folge, der ihm den Konsum von THC nachwies. Der in Ehringshausen lebende Fahranfänger hatte zudem eine geringe Menge an Haschisch in seiner Bauchtasche. Alle drei mussten sich auf der Polizeistation in Herborn Blutentnahmen unterziehen. Wegen ihrer Drogenfahrten kommen auf die Männer entsprechende Strafanzeigen zu.

Lahnau: Mit Promille unterwegs -

1,27 Promille zeigte das Display des Alkoholtestgerätes an, nachdem eine 54-jährige Golffahrerin hineingepustet hatte. Einer Wetzlarer Streife war die in Lahnau lebende Frau am Sonntagabend, gegen 23.15 Uhr wegen ihrer Fahrweise aufgefallen. Die Polizisten nahmen sie mit auf die Wache, wo ihr ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Zudem stellten sie ihren Führerschein sicher.

Wetzlar: Spiegel abgetreten -

Auf dem Parkplatz eines Event-Lokals in der Garbenheimer Straße ließ ein Unbekannter seine Zerstörungswut an dem Außenspiegel eines Fords aus. Im Zeitraum von Samstagabend, gegen 21.00 Uhr bis Sonntagmorgen, gegen 06.25 Uhr trat oder schlug der Unbekannte gegen den dort abgestellten schwarzen Fiesta. Ein neuer Spiegel wird mindestens 250 Euro kosten. Hinweise zu dem Täter nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Solms-Oberbiel: Fensterscheibe beworfen -

In der Liezener Straße schleuderte ein Unbekannter einen Stein gegen ein Fenster eines Einfamilienhauses. Eine neue Scheibe wird den Besitzer rund 700 Euro kosten. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Täter den Stein zwischen Samstagabend, gegen 22.00 Uhr und Sonntagmorgen, gegen 01.45 Uhr in die Scheibe warf. Hinweise zu dem Unbekannten nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Solms-Burgsolms: Peugeot Kleintransporter geklaut -

Vergangene Woche schlugen Autodiebe in der Lahnstraße zu. Die Täter brachen einen weißen Kleintransporter von Peugeot auf, schlossen den Motor kurz und machten sich mit dem rund 7.000 Euro teuren Gefährt auf und davon. An dem Peugeot sind die Kennzeichen LDK-RT 88 angebracht. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 20.00 Uhr und 06.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 39 beobachteten oder die Angaben zum Verbleib des weißen Transporters machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

