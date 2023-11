Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - gemeinsame Streife von Polizei und Verbandsgemeinde

Bellheim (ots)

Am Mittwochmittag von 14 Uhr 15 Uhr wurde durch Bezirksbeamte der Polizeiinspektion Germersheim und dem kommunalen Vollzugsdienst der Verbandsgemeinde Bellheim eine gemeinsame Fußstreife durchgeführt. Bei Personen- und Verkehrskontrollen im Spiegelbachpark, am Netto Markt und diversen Spielplätzen wurde eine Person kontrolliert, die per Haftbefehl gesucht wurde. Um die Haftstrafe noch abzuwenden, hätte der 43-Jährige ersatzweise 1920 Euro zahlen können. Da ihm dies aber nicht möglich war, wurde er in die nächste JVA gebracht.

