Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrsbehinderung durch Auffahrunfall

Edenkoben (ots)

Zu Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr kam es am Mittwochabend (29.11.2023, 17.15 Uhr) durch einen Auffahrunfall in der Staatsstraße kurz vor dem "Tenneco-Kreisel". Ein 22 Jahre alter Mercedesfahrer übersah den Bremsvorgang eines vor ihm fahrenden Fahrzeugs und fuhr dabei in dessen Heck. Dadurch wurde dieses Auto auf ein weiteres vorausfahrendes Fahrzeug geschoben. Infolge des Verkehrsunfalls erlitt ein 21 Jahre alter PKW-Fahrer ein HWS. Der Gesamtunfallschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

