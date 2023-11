POL-PDLD: Kaminbrand 29.11.2023/14:55 Uhr

Landau (ots) - Eine 59-jährige PKW Fahrerin befuhr am Abend des 28.11.2023 die Rheinstraße und beabsichtigte nach links in die Maximilianstraße abzubiegen. Hierbei missachtete sie die rote Ampel, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW kam. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 6000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

