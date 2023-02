Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werkzeuge gestohlen

Geldbörse ohne Geld zurück

Hemer (ots)

Aus einem Lager an der Walesstraße wurden zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen mehrere Motorsägen und Holzarbeits-Werkzeuge gestohlen. Die Geräte lagen auf einem abgestellten Anhänger.

Einer 44-Jährigen war am 26. Januar das Portemonnaie nach dem Einkaufen in einem Discounter an der Mendener Straße verloren gegangen. Am Dienstag bekam sie dort ihre Geldbörse zurück: Das Portemonnaie war in dem Discounter abgegeben worden. Es fehlt nur das Bargeld. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell