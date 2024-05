Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: E-Scooter-Fahrer missachtet Vorfahrt

Schifferstadt (ots)

Schifferstadt Am Montagmorgen missachtete ein 17-jähriger Schifferstädter E-Scooter-Fahrer die Vorfahrt eines PKWs im Kreuzungsbereich der Sandgasse/Klappengasse. In der Folge kam es zur Kollision beider Unfallbeteiligten wodurch sich der 17-Jährige leichte Verletzungen zufügte. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell