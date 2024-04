Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 09.04.2024

Goslar (ots)

Kennzeichenmissbrauch und fehlende HU

Goslar. Am Montag, gegen 12.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Goslar eine Lkw-Zugmaschine in der Bornhardtstraße, die eine andere Zugmaschine ohne Nothilfegedanken mit einer Abschleppstange abschleppte. Darüber hinaus waren an der gezogenen Zugmaschine die Kennzeichen falsch beschildert und von der ziehenden Zugmaschine die Hauptuntersuchung abgelaufen. Auf die beiden 35- und 62-jährigen Fahrzeugführer aus Braunschweig, kommen nun entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Trunkenheit auf Fahrrad

Goslar. Am frühen Dienstagmorgen, gegen 01.30 Uhr, wurde ein 33-jähriger Fahrradfahrer aus Goslar im Bereich der Feldstraße kontrolliert. Im Vorfeld war er durch eine unsichere und schwankende Fahrweise den Polizeibeamten aufgefallen, die nun während der Kontrolle einen vorausgegangenen Alkoholkonsum feststellen konnten. Der 33-jährige verweigerte einen Alkoholtest. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Goslar. Am Montag, gegen 11.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Goslar einen Lkw in der Hildesheimer Str., der von einem 52-jährigen Mann aus Goslar geführt wurde. Hierbei stellten sie fest, dass der Goslarer unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall

Goslar. Am Montag, gegen 17.45 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Mann aus Braunschweig mit seinem Pkw VW die Wolfenbütteler Straße in Richtung Halberstädter Straße. An einer Engstelle muss er verkehrsbedingt halten und schert anschließend vor einem stehenden Transporter aus, um an diesem vorbeizufahren. In diesem Moment fährt ein 17-jähriger Goslarer mit seinem Motorrad in den ausscherenden Pkw und kommt zu Fall. Der 17-jährige Unfallverursacher wird leicht verletzt in das Krankenhaus Goslar verbracht. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Goslar. Am Montag, in der Zeit von 15.35 Uhr bis 15.45 Uhr, beschädigt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw Seat auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Carl-Zeiß-Straße. Anschließend entfernt er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entsteht geringer Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Goslar. Am Montag, in der Zeit von 05.50 Uhr bis 16.00 Uhr, beschädigt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen Pkw BMW auf dem Parkplatz eines Discounters in der Okerstraße. Anschließend entfernt er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entsteht geringer Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

