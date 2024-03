Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht geklärt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 19.03.2024 um kurz nach 16:00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Friedrich-Ebert-Straße in 67433 Neustadt/W. einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Personenkraftwagen an dessen linkem Außenspiegel mit dessen rechter Außenspiegel. Hiernach setzte dieser seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Durch die Kollision verlor der Unfallverursacher das Gehäuse seines rechten Außenspiegels. Im Rahmen der Absuche des Stadtbereichs konnte am 20.03.2024 gegen 03:00 Uhr durch eine Streife das unfallflüchtige Fahrzeug im Innenstadtbereich von Neustadt/W. parkend festgestellt werden. Die Unfallschäden korrespondierten zueinander, weshalb nun weitere Ermittlungen hinsichtlich des verantwortlichen Fahrzeugführers durchgeführt werden.

