Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Einfamilienhaus

Hettenleidelheim (ots)

Am Montag, 18.03.2024 in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 12:15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Hettenleidelheim ein. Der/die Täter verschafften sich durch Aufdrücken eines Fensters Zugang zu der Wohnung. Entwendet wurde Schmuck und Bargeld, die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zu den/dem unbkannte/n Täter/n geben können bzw. Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0).

