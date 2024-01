Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden +++ Verursacher flüchtet +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Montag, 22. Januar 2024, gegen 21:15 Uhr, in Delmenhorst entstanden. Eine beteiligte Person entfernte sich mit einem dunklen Fahrzeug vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Zur Unfallzeit befuhr eine 38-jährige Frau aus Delmenhorst mit einem Kombi die Wildeshauser Straße in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Willy-Brandt Allee kam ihr ein dunkler Pkw, möglicherweise ein Audi, entgegen, dessen Fahrer/Fahrerin gegen das Rechtsfahrgebot verstieß und mit dem Pkw auf den Fahrstreifen der Frau geriet. Durch den seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstanden alleine am Kombi der Frau Schäden in Höhe von ungefähr 8.000 Euro. Auch auf der Fahrerseite des entgegenkommenden Pkws müssen erhebliche Schäden entstanden sein. Trotzdem setzten die Insassen die Fahrt fort und entfernten sich vom Unfallort.

Wer den Unfall beobachtet oder einen dunklen Pkw mit entsprechenden Schäden gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

