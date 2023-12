Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Drei Personen nach Unfall auf Dinklager Straße verletzt

Badbergen (ots)

Am Samstagmittag befuhr ein 31-Jähriger gegen 12:45 Uhr mit seinem KIA die Dinklager Straße in Richtung Badbergen. In einer Rechtskurve geriet der Mann aus Badbergen in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW. Der 31-jährige KIA-Fahrer und die 27-jährige Fahrerin des VWs (whft. Lohne) wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein 28-jähriger Mann aus Lohne, welcher sich als Beifahrer im VW befand, erlitt schwere Verletzungen. Er und die 27-Jährige wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Diese war nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

