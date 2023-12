Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 27-Jähriger flüchtet vor Polizei und verursacht schweren Verkehrsunfall

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmorgen wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 06:40 Uhr auf einen grauen Audi A5 aufmerksam. Der Fahrer fuhr zunächst an einer Ampel An der Bornau trotz Grünlicht nicht los. Als die Polizisten den Fahrer daraufhin kontrollieren wollten, ignorierte dieser die Anhaltesignale und flüchtete anstatt dessen. Bei seiner Flucht, die nur wenige hunderte Meter andauerte, fuhr der Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zunächst von der Wachsbleich nach links auf die Pagenstecherstraße in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Einmündung zum Springmannskamp versuchte der Audi-Fahrer augenscheinlich nach links abzubiegen. Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfuhr den Mittelstreifen der Pagenstecherstraße. Nachdem ein Taxifahrer im Gegenverkehr noch nach rechts ausweichen konnte, kollidierte der Flüchtige jedoch mit einem nachfolgenden Audi A3. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall zunächst eingeklemmt und konnten aber schnell durch die Polizeibeamten aus ihren PKW befreit werden. Der Unfallverursacher, ein 27-Jähriger aus Ibbenbüren, wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Der 38-jährige Fahrer des Audi A3 (whft. Mettingen) erlitt schwere Verletzungen. Beide Unfallbeteiligten wurden anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme wurde die Pagenstecherstraße für mehrere Stunden in Richtung stadteinwärts gesperrt. Bislang ist unklar, weshalb der 27-Jährige vor der Polizei flüchtete. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stand. Aufgrund der schweren Verletzungen konnten dazu vor Ort keine weiteren Feststellungen gemacht werden. Die Entnahme einer Blutprobe erfolgte jedoch im Anschluss im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegen den 27-Jährigen neben zahlreicher Ordnungswidrigkeiten unter anderem wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, fahrlässiger Körperverletzung und der Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können oder ggf. selbst gefährdet wurden, melden sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2515.

