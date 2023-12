Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Dreister Diebstahl auf Friedhof

Bad Rothenfelde (ots)

Am Donnerstagvormittag säuberte eine 67-Jährige gegen 11:00 Uhr eine Grabstelle auf dem Friedhof in Bad Rothenfelde. Die Frau kam mit einem Mann ins Gespräch, welcher sich am Nachbargrab aufhielt. Als die 67-Jährige kurz wegging und anschließend zum Grab zurückkehrte, bemerkte sie den Diebstahl einer Grableuchte mit Messingfassung. Der unbekannte Mann war ebenfalls nicht mehr vor Ort. Dieser fuhr mit einem schwarzen Transporter mit dem Kennzeichen GT-???? davon. Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 40-45 Jahre alt - dunkle Haare - ca. 170cm groß

Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt die Polizei unter 05401/83160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell