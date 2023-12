POL-OS: Osnabrück: Schwerer Verkehrsunfall auf der Vehrter Landstraße

Osnabrück (ots) - Am Mittwoch verschafften sich Unbekannte in der Zeit von 17:20 bis 18:20 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Doppelhaushälfte Am Turmhügel. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten Schmuck und andere Gegenstände. Anschließend flüchteten die Eindringlinge in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter 0541/327-2215 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

