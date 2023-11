BPOLI EBB: Bahnreisender hatte verbotenes Messer dabei

Zittau (ots) - 03.11.2023 / 08:20 Uhr / Zittau Die Bundespolizei hat am 3. November 2023 an der polnischen Grenze bei Zittau einen Moldauer zurückgewiesen, weil er einer unerlaubten Tätigkeit nachgehen wollte. Um 08:20 Uhr erschienen der 31-jährige Mann zusammen mit einem 32-jährigen Rumänen und einem 38-jährigen Tschechen in einem Skoda Octavia auf der S 178 in der Grenzkontrollstelle der Bundespolizei. Den Beamten ...

mehr