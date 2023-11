Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzarbeiter an Grenze zurückgewiesen

Zittau (ots)

03.11.2023 / 08:20 Uhr / Zittau

Die Bundespolizei hat am 3. November 2023 an der polnischen Grenze bei Zittau einen Moldauer zurückgewiesen, weil er einer unerlaubten Tätigkeit nachgehen wollte.

Um 08:20 Uhr erschienen der 31-jährige Mann zusammen mit einem 32-jährigen Rumänen und einem 38-jährigen Tschechen in einem Skoda Octavia auf der S 178 in der Grenzkontrollstelle der Bundespolizei. Den Beamten gegenüber gab er an, dass er zusammen in Deutschland auf dem Bau arbeiten möchte. Im Fahrzeug befanden sich Baumaterial und Werkzeuge. Da der Mann weder ein Visum noch eine Arbeitserlaubnis vorweisen konnte, wurde er in Gewahrsam genommen und ein Ermittlungsverfahren wegen der unerlaubten Einreise eingeleitet.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Moldauer an der Grenze nach Polen zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell