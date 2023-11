Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Haftbefehle vollstreckt

Löbau / Bautzen (ots)

Gestern und heute vollstreckten Bundespolizisten aus Ebersbach zwei Haftbefehle. Ein Gesuchter konnte die fällige Strafe zahlen, der Andere wurde in eine JVA eingeliefert.

Hier die Details:

Am 1. November 2023 fuhr ein 41- jähriger Ukrainer mit seinem LKW in die Grenzkontrollstelle auf der S 148 in der Ortslage Neugersdorf. Die Überprüfung seiner Personalien ergab einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Der 41-Jährige sollte für fünf Tage in Erzwingungshaft genommen werden. Dieser Haft kann er gegen die Zahlung von 167,30 EUR inklusive Kosten entgehen.

Er hatte zwar kein Geld dabei, aber eine funktionierende Bankkarte. Also fuhr die Streife mit dem Gesuchten zur Bank, er hob Geld ab, bezahlte seine Strafe vor Ort und reiste weiter.

Soviel Glück hatte ein 26- jähriger Pole am 2. November 2023 gegen 00:35 Uhr auf dem Autobahnparkplatz Neiße Nord nicht.

Er wurde von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht und sollte zur Verhinderung einer 30-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe 986,00 EUR inklusive Kosten zahlen.

Da er dies nicht konnte, wurde er um 03:09 Uhr in die JVA Görlitz eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell