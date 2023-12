POL-OS: Alfhausen: Unbekannter fährt gegen Fahrgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Bad Rothenfelde (ots) - Am Donnerstagvormittag säuberte eine 67-Jährige gegen 11:00 Uhr eine Grabstelle auf dem Friedhof in Bad Rothenfelde. Die Frau kam mit einem Mann ins Gespräch, welcher sich am Nachbargrab aufhielt. Als die 67-Jährige kurz wegging und anschließend zum Grab zurückkehrte, bemerkte sie den Diebstahl einer Grableuchte mit Messingfassung. Der unbekannte Mann war ebenfalls nicht mehr vor Ort. Dieser ...

