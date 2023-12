POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Einbruch in Autowerkstatt

Rüsselsheim (ots) - Ein in der Feuerbachstraße in Haßloch geparkter weißer BMW geriet in der Zeit zwischen Samstagabend (02.12.) und Sonntagmittag (03.12.) in das Visier von Kriminellen. Hierbei wurde das Auto auf bislang nicht bekannte Weise geöffnet und im Anschluss Geld, Zigaretten und Schlüssel aus dem Innenraum entwendet. Das Kommissariat K 21/22 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die weiteren Ermittlungen ...

mehr