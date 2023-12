Modautal (ots) - Ein Restaurant im Ortsteil Brandau wurde in der Nacht zum Samstag (2.12.) von bislang noch unbekannten Täter heimgesucht. Gegen 5.30 Uhr am Samstag bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die seit 22.50 Uhr am Vortag in die Gaststätte in der Straße "Am Mühlberg" eingedrungen waren. Nach ersten Erkenntnissen öffneten sie gewaltsam ein Fenster, ...

