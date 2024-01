Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Tödlicher Verkehrsunfall auf dem Hafengelände in Brake +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Ein Fahrradfahrer ist am frühen Montag, 22. Januar 2024, auf dem Hafengelände in Brake tödlich verletzt worden. Es besteht der Verdacht, dass er von einem Lastzug erfasst worden ist.

Ein Zeuge ist gegen 06:35 Uhr im nördlichen Bereich des Hafengeländes auf einen schwer verletzten und nicht ansprechbaren Mann zugekommen. In unmittelbarer Nähe konnte sein Fahrrad aufgefunden werden. Er wählte den Notruf und leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Eine Notärztin konnte wenig später aber nur noch den Tod des schwer verletzten Mannes feststellen. Aufgrund der vor Ort gefundenen Spuren musste davon ausgegangen werden, dass der 63-jährige Mann aus Brake auf seinem Fahrrad von einem Last- oder Sattelzug erfasst und tödlich verletzt worden ist. Bei der sofort eingeleiteten Suche nach dem möglichen Verursacher überprüften Beamte der Polizei auch den Sattelzug eines 41-jährigen Mannes aus Brake, der eine Beteiligung an einem Unfall von sich wies. An seinem Zug konnten Spuren eines möglichen Zusammenstoßes gesichert werden. Um den Sattelzug eingehender untersuchen zu können, wurde das Fahrzeug beschlagnahmt.

Als Unfallzeitpunkt kommt der Zeitraum zwischen 06:25 und 06:32 Uhr in Betracht. Wer in diesem Zeitraum das Hafengelände, insbesondere im Bereich des nördlichen Tores in der Nordstraße, befahren hat, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Fahrerin/der Fahrer den Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht bemerkt hat. Auch Personen, die im angegebenen Zeitraum und kurz danach auf der Nordstraße oder der nahen Raiffeisenstraße unterwegs waren, werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Durch die temporäre Sperrung des Hafengeländes entstanden erhebliche Verkehrsbehinderung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell