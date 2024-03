FW-M: Rettungsdienst-Führung übt für Großschadenslagen(Stadtgebiet)

München (ots) - Donnerstag, 29. Februar 2024, 16.48 Uhr Paulanerplatz Ein Baby hat sich am Donnerstagnachmittag mit dem Fuß so unglücklich in seinem Kinderbett eingeklemmt, dass die Feuerwehr zu Hilfe kommen musste. Das sieben Monate alte Kind hatte seinen Fuß durch die Holzgitterstäbe seines Kinderbettchens gestreckt. Nur brachte es leider seinen Fuß nicht wieder zurück. Auch der Mutter gelang es nicht, den ...

mehr