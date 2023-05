Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth

Langenberg - Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bienwald-B9

Wörth am Rhein (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Sonntag, den 21.05.23 gegen 16:45h zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B9 zwischen den Einmündungen der K15 und der K18. Aufgrund der bisherigen Erkenntnissen war ein 38-jähriger VW Fahrer vom Grenzübergang in Richtung Langenberg unterwegs und kam dabei aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit dem Fiat einer entgegenkommenden 61-jährigen Frau aus Frankreich. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort erlag sie kurze Zeit später ihren schweren Verletzungen. Der Unfallverursacher und dessen Beifahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 55.000 Euro. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Die B9 war bis um 20:30h voll gesperrt. Hier geht es zur Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/5513986

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell