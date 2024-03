Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - 2 Verletzte bei Verkehrsunfall

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagnachmittag gegen 16.20 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann aus Extertal mit seinem BMW die Straße "Alter Postweg" von Bösingfeld aus in Richtung Meierberg. Mit in dem Fahrzeug befand sich auf dem Beifahrersitz ein 47-jähriger, ebenfalls im Extertal lebender Mann. Laut Zeugenaussagen fuhr der BMW auf der schmalen Straße, bei der es sich eher um einen asphaltierten Feldweg handelt, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Plötzlich geriet der Pkw auf die Bankette, geriet ins Schleudern und prallte gegen die Böschung. Obwohl das Fahrzeug im Frontbereich stark beschädigt war, versuchte der Fahrzeugführer seine Fahrt fortzusetzen. Er wendete den Wagen, um zurück in Richtung Bösingfeld zu fahren. Als ihm nach einer kurzen Fahrtstrecke ein Traktor entgegenkam und die Straße zu eng für beide Fahrzeuge war, stellte er seinen Pkw auf dem Grünstreifen ab. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Weiterhin besteht der Verdacht, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Darüber hinaus wurden beide Fahrzeuginsassen mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen mittels Rettungswagen in umliegende Kliniken eingeliefert. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

