Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Lippe (ots)

(LW) Am Samstag, in der Zeit zwischen 11.00 und 12.50 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Waldstraße ein. Nachdem die Täter sich auf unbekannte Weise Zutritt zum Haus verschafft hatten, brachen sie mit einem Werkzeug die Tür zu einer der Wohnungen auf und verschafften sich so Zutritt. Sie durchsuchten die Wohnung und entwendeten einen Tresor sowie mehrere Kleidungsstücke. Das Diebesgut hat einen mittleren vierstelligen Euro-Wert. Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt verdächtige Person oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell