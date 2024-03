POL-LIP: Lage-Heßloh. Wohnungseinbruch in Erdgeschosswohnung.

Lippe (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (13./14.03.2024) kam es im Kreis Lippe zu einer Serie von Diebstählen aus Autos. Die Kriminalpolizei ermittelt in sieben Fällen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Taten. In der Detmolder Innenstadt schlugen bislang unbekannte Täter an drei Fahrzeugen die Scheiben ein und entwendeten Wertgegenstände aus dem Inneren. In der Bergstraße ...

