POL-LIP: Lage. Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss - Führerschein sichergestellt.

Am Mittwochnachmittag (13.03.2024) ereignete sich gegen 15:00 Uhr auf der Schötmarschen Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 30-jähriger Mann aus Lemgo vermutlich unter dem Einfluss von Drogen/Medikamenten stand. Der 30-Jährige befuhr mit seinem Opel Astra die Schötmarsche Straße in Fahrtrichtung Lage, als er plötzlich in den Gegenverkehr geriet und dabei den Außenspiegel eines entgegenkommenden Hyundai einer 35-jährigen Frau aus Lage touchierte. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung des Opel-Fahrers. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

