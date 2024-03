Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brake. Polizei sucht Eigentümer von aufgefundenem Mountainbike.

Lippe (ots)

Am Samstag (09.03.2024) wurde ein herrenloses Mountainbike aufgefunden. Das Fahrrad stand unverschlossen in der Zufahrt Voßheider Straße/Papiernbentrup, gegenüber der Feuerwehrwache. Die Polizei geht davon aus, dass das Rad aus einem Diebstahl stammen könnte und sucht nun nach dem rechtmäßigen Eigentümer. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike des Herstellers Giant, Modell ATX, in der Farbe schwarz mit blauen und weißen Akzenten. Das Rad befindet sich in einem gepflegten, aber verschmutzten Zustand. An der Sattelstütze ist ein ummanteltes Fahrradschloss angebracht, welches verschlossen ist. Die Polizei Lippe bittet Zeugen, die Angaben zur Herkunft des Rades oder zum Eigentümer machen können, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 zu melden.

