Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall in Burhave schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 75-jähriger Fahrradfahrer aus Butjadingen bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 5. März 2024 gegen 11:40 Uhr, in der Butjadinger Straße in Burhave.

Ein 44-jähriger Mann aus Edewecht beabsichtigte mit seinem BMW von einem Grundstück auf die Butjadinger Straße in Richtung der Oldenburger Straße abzubiegen. Dabei übersah er den Radfahrer, der in Richtung Nienser Straße auf dem Radweg in falscher Richtung fuhr.

Der Fahrradfahrer galt zunächst als leicht verletzt, die Verletzungen wurden später jedoch als schwer eingestuft. Der Sachschaden an PKW und Fahrrad wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell