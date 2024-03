Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verfolgungsfahrt - 20-Jähriger ohne Führerschein flüchtet vor Polizei.

Lippe (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (12/13.03.2024) gegen 23:50 Uhr versuchte sich ein 20-jähriger Autofahrer einer Polizeikontrolle zu entziehen. Er flüchtete mit seinem VW Passat und zwei weiteren Insassen (16 und 18 Jahre) auf der Braker Straße von Detmold in Richtung Lemgo bis zu einem Kreisverkehr und zurück, wobei er die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritt. Die Polizeibeamten nahmen mit Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf. In Detmold bog der Flüchtige in eine Sackgasse ab, stoppte den Wagen und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Nach kurzer Zeit konnten ihn die Polizisten einholen und festnehmen. Bei der Durchsuchung des VW fanden die Beamten ein Einhandmesser. Zudem stellte sich heraus, dass der 20-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Während der Verfolgungsfahrt, die insgesamt etwa vier Minuten dauerte, kam es zu keiner Gefährdung unbeteiligter Personen. Allerdings stürzte ein 29-jähriger Polizist bei der Festnahme und verletzte sich an der Hand. Er ist derzeit nicht dienstfähig. Der Passat des 20-Jährigen wurde sichergestellt. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

