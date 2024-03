POL-LIP: Augustdorf. Papiermülltonne in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots) - Am Freitag (08.03.2024) kam es gegen 14:40 Uhr auf der Hauptstraße in Holzhausen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 35-jähriger Lkw-Fahrer aus der Hansestadt Salzwedel verlor nach ersten Erkenntnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug, nachdem er sich an einem Brötchen verschluckt und einen Hustenanfall erlitten hatte. Der Lkw, der in Richtung Bad Salzuflen ...

