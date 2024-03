Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Einladung zur Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2023.

Lippe (ots)

Die Polizei Lippe lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter zur Präsentation der Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2023 ein. Die Pressekonferenz findet am Montag, den 18. März 2024, um 11:00 Uhr im Polizeidienstgebäude, Bielefelder Straße 90, in Detmold statt. Dr. Axel Lehmann, Behördenleiter der Polizei Lippe, wird gemeinsam mit Polizeioberrat Peter Pauls, Leiter der Direktion Verkehr, und Polizeidirektor Alexander Fenske, Abteilungsleiter der Polizei, die aktuellen Zahlen und Entwicklungen im Bereich der Verkehrsunfälle vorstellen. Um eine effiziente Organisation der Veranstaltung zu gewährleisten, bitten wir um eine vorherige Anmeldung. Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme bis spätestens Freitag, den 15. März 2024. Anmeldungen können telefonisch unter der Nummer 05231 5050 oder per E-Mail an pressestelle.lippe@polizei.nrw.de erfolgen.

