POL-LIP: Lage-Ehrentrup. Versuchter Einbruch in Gartenhaus.

Lippe (ots) - Am Freitag (08.03.2024) kam es am Busbahnhof in Horn (Mittelstraße) zu einer räuberischen Erpressung, bei der zwei Schüler von einem Jugendlichen bedroht und zur Herausgabe von Geld gezwungen wurden. Die Polizei Lippe ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 14:10 Uhr sprach der aus einem Bus aus Detmold kommende Jugendliche die Schüler an, griff ...

