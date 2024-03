Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Neue Erkenntnisse zum tödlichen Verkehrsunfall - 29-Jähriger in U-Haft.

Zum tödlichen Verkehrsunfall am Donnerstagabend (07.03.2024) auf der Pyrmonter Straße (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5730950) gibt es neue Erkenntnisse. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der 29-jährige Fahrer seinen Audi aus suizidalen Gründen absichtlich in den Gegenverkehr lenkte. Dadurch stieß er frontal mit dem Volvo eines 54-jährigen Mannes aus Emmerthal zusammen, der noch an der Unfallstelle tödlich verletzt wurde. Gegen den Mann aus Bad Pyrmont, der bei dem Unfall selbst schwerstverletzt wurde, ist noch am Freitagnachmittag (08.03.2024) Untersuchungshaft wegen des Verdachts eines vorsätzlichen Tötungsdeliktes angeordnet worden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen und Ersthelfer werden weiterhin gebeten sich telefonisch unter 05231 6090 bei der Polizei zu melden, wenn sie Hinweise zum Unfall geben können.

