IM-MV: Innenminister Christian Pegel: "Hakenkreuz-Schmierereien sind unerträgliche Entgleisung"

Innenminister Christian Pegel hat erschüttert auf eine Serie von Hakenkreuz-Schmierereien in Anklam reagiert.

"Die Hakenkreuz- und SS-Runen-Schmierereien an verschiedenen Institutionen sind eine unerträgliche Entgleisung", so der Minister. In Anklam wurden heute im Eingangsbereich des Rathauses (siehe Pressemitteilung der Polizei: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5645171), am Bahnhofsgebäude sowie am Gebäude der VR Bank durch bisher Unbekannte jeweils Schmierereien vorgenommen. "Beides sind Symbole der Schreckens- und Terrorherrschaft der Nazi-Zeit - wer diese verwendet, huldigt in unannehmbarer Weise dem schrecklichsten Kapitel in der deutschen Geschichte."

Er sei allen Institutionen dankbar, dass diese eine möglichst schnelle Beseitigung vornehmen wollen. Die Polizei werde mit dem Staatsschutz die Ermittlungen aufnehmen.

