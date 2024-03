Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Zeugen nach räuberischer Erpressung gesucht.

Lippe (ots)

Am Freitag (08.03.2024) kam es am Busbahnhof in Horn (Mittelstraße) zu einer räuberischen Erpressung, bei der zwei Schüler von einem Jugendlichen bedroht und zur Herausgabe von Geld gezwungen wurden. Die Polizei Lippe ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 14:10 Uhr sprach der aus einem Bus aus Detmold kommende Jugendliche die Schüler an, griff einen von ihnen an den Hals und forderte Geld. Die Schüler händigten einen geringen Bargeldbetrag aus. Der Täter wird als männlich, etwa 15 bis 17 Jahre alt, ca. 180 bis 185 cm groß und schlank beschrieben. Er trug eine graue Jogginghose und eine schwarze Überziehjacke. Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 6 unter der Rufnummer 05231 6090 zu melden.

