Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Schwerer Verkehrsunfall mit Lkw.

Lippe (ots)

Am Freitag (08.03.2024) kam es gegen 14:40 Uhr auf der Hauptstraße in Holzhausen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 35-jähriger Lkw-Fahrer aus der Hansestadt Salzwedel verlor nach ersten Erkenntnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug, nachdem er sich an einem Brötchen verschluckt und einen Hustenanfall erlitten hatte. Der Lkw, der in Richtung Bad Salzuflen unterwegs war, geriet daraufhin auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw einer 76-jährigen Frau aus Bad Salzuflen, die ihm entgegenkam. Ihr Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Vorgarten eines angrenzenden Wohnhauses geschleudert, wobei erheblicher Sachschaden entstand. Der Lkw kam auf dem Gehweg zum Stehen und beschädigte dabei eine Straßenlaterne sowie die Bepflanzung eines nahegelegenen Lebensmittelmarktes. Die Fahrerin des Pkw wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb. Eine Augenzeugin erlitt einen Schock und wurde vor Ort behandelt. Die Höhe des Sachschadens wurde noch nicht abschließend beziffert.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell