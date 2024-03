Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Verkehrsunfall mit verletzter Person auf B66.

Lippe (ots)

Am Dienstagmittag (11.03.2024) ereignete sich auf der B66 im Bereich Rieperberg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 54-jähriger Hamelner mit einem VW UP die B66 in Fahrtrichtung Lemgo, als er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug rutschte eine Böschung hinunter, prallte gegen einen Baumstumpf und kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien. Er wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B66 im Bereich der Unfallstelle kurzfristig voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell