Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Remmighausen. Taschendiebstahl im Supermarkt - Polizei warnt.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen (12.03.2024) gegen 09:40 Uhr wurde einer 86-jährigen Frau aus Detmold in einem Supermarkt in Remmighausen die Geldbörse samt Bargeld aus der Jackentasche gestohlen. Der unbekannte Täter hob anschließend mit der entwendeten Debitkarte Geld vom Konto der Geschädigten ab.

Die Polizei mahnt zur erhöhten Vorsicht vor Taschendiebstahl und gibt folgende Präventionstipps: 1. Bleiben Sie wachsam, insbesondere in Supermärkten, und behalten Sie Ihre persönlichen Gegenstände stets im Auge. Lassen Sie Taschen nie unbeaufsichtigt. 2. Tragen Sie nur so viel Bargeld wie nötig bei sich und verteilen Sie es auf verschiedene Taschen. 3. Seien Sie diskret mit Wertsachen wie teurem Schmuck. Lassen Sie sie besser zu Hause, wenn nicht dringend benötigt. 4. Nutzen Sie verschließbare Taschen mit Reißverschlüssen und Innenfächern. Am sichersten ist die Geldbörse in einer verschließbaren Innentasche der Jacke, dicht am Körper. 5. Bewahren Sie niemals die PIN zusammen mit der Karte auf. Geben Sie die PIN beim Bezahlen oder Abheben immer verdeckt ein. 6. Reagieren Sie schnell nach einem Diebstahl: Lassen Sie EC-Karten sofort über die 116116 sperren und verständigen Sie die Polizei.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: https://lippe.polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Zeugen, die im konkreten Fall verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 5 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell