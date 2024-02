Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Taschendiebstahl

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (jb) Durch eine unbekannte Person wurde einer 88-jährigen Nordstemmerin die Geldbörse entwendet. Die Geschädigte war gg. 12.00 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße in Nordstemmen einkaufen. Hier wurde sie vermutlich angerempelt. An der Kasse bemerkte sie dann, dass ihre Geldbörse, die sie während des Einkaufs in ihrer äußeren Jackentasche deponiert hatte, weg war. Kurz zuvor hatte diese Geldbörse eine bislang unbekannte weibliche Kundin auf dem Parkplatz des Discounters gefunden und der Kassiererin übergeben. Diese konnte der Geschädigten die Geldbörse wieder aushändigen. Leider fehlten aus dem Portmonee 120 Euro Bargeld. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sowie die Finderin der Geldbörse, werden gebeten die Polizei zu kontaktieren.

