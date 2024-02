Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Sarstedt kontrolliert verstärkt im Bereich der ÜSTRA-Endhaltestelle

Hildesheim (ots)

Sarstedt (blk) - Seit Ende letzten Jahres verzeichnete die Polizei in Sarstedt ein erhöhtes Straftatenaufkommen sowie Bürgerbeschwerden über diverse Jugendliche, die sich im Bereich der Straßenbahnendhaltestelle aufhalten sollen. Am 12.02.2024, 16.02.2024 und 20.02.2024 wurden durch Kräfte des PK Sarstedt und der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Hildesheim verstärkt Kontrollen im Bereich der Straßen "An der Straßenbahn", "Am Wellbrunnen" und "Auf der Welle" durchgeführt. Im Rahmen dieser Kontrollen wurden insbesondere in den großen Pausen der angrenzenden Schulen Jugendliche festgestellt, die das Schulgelände unberechtigt verließen. Nach Rücksprache mit den jeweiligen Schulleitungen wurden die Personen teilweise zurück zur Schule begleitet und dort den Lehrkräften übergeben. Weiterhin konnten durch die hohe polizeiliche Präsenz weitere Straftaten u.a. eine gefährliche Körperverletzung, eine Beleidigung und diverse Ladendiebstähle aufgeklärt werden. Abschließend wurden fünf Strafverfahren und 2 Ordnungswidrigkeiten eingeleitet, 37 Personen u.a. auf Grund des Aufenthalts außerhalb des Schulgeländes eine Kontrolle unterzogen und in diesem Zusammenhang ein Haftbefehl vollstreckt. Begleitet wurden die Maßnahmen durch den Kontaktbereichsbeamten des PK Sarstedt, der mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kam und so weitere Ermittlungsansätze gewinnen konnte. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Sarstedt darauf hin, wenn jemand Opfer oder Zeuge einer Straftat geworden ist, kann diese jederzeit im Polizeikommissariat Sarstedt, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Online-Wache der Polizei Niedersachsen unter www.polizei.niedersachen.de angezeigt werden. Die Polizei Sarstedt wird auch in Zukunft verstärkt Kontrollen in diesem Bereich durchführen.

