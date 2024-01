Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugin eines Verkehrsunfalls gesucht

Olpe (ots)

Am Montag (22. Januar) hat sich gegen 10:30 Uhr auf dem Parkplatz am Kurkölner Platz eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigte ein Pkw-Fahrer im Vorbeifahren einen in einer Parkbucht geparkten Ford Focus. Eine Zeugin beobachtete den Unfall, notierte sich das Kennzeichen und setzte die Halterin des beschädigten Autos in Kenntnis. Die Ermittlungen zum Unfallversucher dauern an. An dem Ford entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei sucht zur Klärung der Unfallflucht die Zeugin. Diese soll nach Angaben der Fahrzeughalterin des beschädigten Ford zwischen 55 und 60 Jahren alt sein, dunkel rote Haare haben sowie eine Brille tragen. Die Zeugin wird gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-4110 in Verbindung zu setzen.

