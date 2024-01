POL-WAF: Sendenhorst. Fußgängerin angefahren

Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagvormittag (02.01.2024, 09.00 Uhr) ein Mann aus Sassenberg in Warendorf-Freckenhorst schwer verletzt worden. Ein 23-jähriger Mann aus Bad Salzuflen fuhr mit seinem Transporter auf der Feidiekstraße, um die Merveldstraße zu überqueren. Zeitgleich fuhr ein 41-jähriger Sassenberger in seinem Auto auf der Merveldstraße in Fahrtrichtung Kampstraße. Beim ...

