Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall an der Anschlussstelle Wenden

Wenden (ots)

Am Montag (22.Januar) hat sich gegen 13:55 Uhr auf der Autobahnabfahrt an der Anschlussstelle Wenden ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Dabei befuhren ein 57-jähriger Autofahrer, gefolgt von einem 50-jährigen Pkw-Fahrer und einem 40-jährigen Lkw-Fahrer die Autobahnabfahrt und beabsichtigten, nach links in Richtung Gerlingen zu fahren. Verkehrsbedingt bremste der an erster Stelle befindliche Autofahrer. Der ihm folgende Pkw-Fahrer tat es ihm gleich. Der an letzter Stelle befindliche Sattelzugfahrer fuhr auf den vor ihm stehenden Pkw auf und schob das Fahrzeug in das Auto des 57-Jährigen. Durch die Kollision wurde der 50-jährige Autofahrer leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden im insgesamt hohen vierstelligen Eurobereich.

